ФССР намерена провести в Сочи этап КМ по санному спорту в 2019 году

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МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Федерация санного спорта России (ФССР) намерена провести в сезоне-2018/2019 в Сочи этап Кубка мира, который бы стал генеральной репетицией чемпионата мира - 2020. Об этом сообщила ТАСС президент ФССР Наталия Гарт.
"У нас есть серьезные намерения провести этап Кубка мира в Сочи в сезоне-2018/2019, поэтому мы обязательно будем подавать заявку, - подчеркнула Гарт. - Об этом уже извещена Международная федерация санного спорта. Этот этап должен стать генеральной репетицией чемпионата мира, который пройдет у нас в 2020 году".
Как сообщила ранее ТАСС глава ФССР, в олимпийском сезоне Россия не намерена претендовать на домашний этап Кубка мира по санному спорту.
Сочи трижды принимал этапы Кубка мира - в феврале 2013, 2015 и 2016 годов.Там же прошел турнир по санному спорту Игр-2014.