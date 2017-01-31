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ФССР намерена провести в Сочи этап КМ по санному спорту в 2019 году

Спорт
31 января, 11:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Этап стал бы генеральной репетицией чемпионата мира - 2020
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Турнир по санному спорту Олимпиады-2014 в Сочи

Турнир по санному спорту Олимпиады-2014 в Сочи

© ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков, архив

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Федерация санного спорта России (ФССР) намерена провести в сезоне-2018/2019 в Сочи этап Кубка мира, который бы стал генеральной репетицией чемпионата мира - 2020. Об этом сообщила ТАСС президент ФССР Наталия Гарт.

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"У нас есть серьезные намерения провести этап Кубка мира в Сочи в сезоне-2018/2019, поэтому мы обязательно будем подавать заявку, - подчеркнула Гарт. - Об этом уже извещена Международная федерация санного спорта. Этот этап должен стать генеральной репетицией чемпионата мира, который пройдет у нас в 2020 году".

Как сообщила ранее ТАСС глава ФССР, в олимпийском сезоне Россия не намерена претендовать на домашний этап Кубка мира по санному спорту.

Сочи трижды принимал этапы Кубка мира - в феврале 2013, 2015 и 2016 годов.Там же прошел турнир по санному спорту Игр-2014.

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