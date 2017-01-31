Кинэн: Павел Буре является одним из лучших игроков за всю историю НХЛ

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Павел Буре, попавший в список 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги, является одним из лучших российских хоккеистов за всю историю лиги. Такое мнение ТАСС высказал известный тренер ряда клубов НХЛ Майк Кинэн.

НХЛ объявила список 100 лучших перед звездным уикендом 28-29 января в Лос-Анджелесе. В него вошли четыре россиянина: Буре, Сергей Федоров, Павел Дацюк и Александр Овечкин.

"Я работал с Павлом Буре несколько раз. Это "русская ракета" (прозвище Буре в НХЛ. - Прим. ТАСС), он был превосходным игроком в НХЛ и был признан лигой, - сказал Кинэн. - Но мне трудно говорить, кто у вас лучший, поскольку я был удивлен отсутствием Фетисова и Малкина".

"Я знаю хорошо немало русских игроков, которых я также тренировал и которые также заслуживают быть в том списке. Например, это "русская пятерка" в "Детройте", Касатонов. Кравчук - первый русский, который с драфта пришел ко мне в "Чикаго". Я тренировал четырех русских в команде, которая становилась обладателем Кубка Стэнли в 1994 году - все они оказали немалое влияние на НХЛ", - добавил он.

Кинэн работал с Кравчуком в "Чикаго Блэкхокс" (1992), с Буре в "Ванкувер Кэнакс" (1997-1998) и "Флориде Пантерз" (2001-2002). Россияне Сергей Зубов, Алексей Ковалев, Александр Карповцев и Сергей Немчинов в 1994 году в составе "Нью-Йорк Рейнджерс" выиграли под руководством Кинэна Кубок Стэнли.