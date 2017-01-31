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Гендир: "Уфа" не вела переговоры по Давыдову, на этой позиции есть более сильные игроки

Спорт
31 января, 11:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Гендиректор уфимского клуба рассказал о трансферных новостях команды
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Денис Давыдов (слева)

Денис Давыдов (слева)

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" не вел переговоры с московским "Спартаком" по Денису Давыдову, так как в команде есть более сильные игроки на эту позицию. Об этом ТАСС заявил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

Ранее об интересе уфимцев к 21-летнему нападающему сообщило издание "Спорт-Экспресс".

"Мы не вели переговоры по Давыдову. Считаем, что на данный момент в команде есть более сильнее игроки на эту позицию", - прокомментировал ситуацию Газизов.

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"Уфа" намерена подписать полноценный контракт с Беленовым в ближайшие дни

Собеседник агентства отметил, что защитник красно-белых Александр Пуцко продолжает находиться в команде на просмотре. "Саша продолжает с нами работать, им все довольны, но о чем-то конкретном говорить рано", - сказал генеральный директор.

Беленова подпишем

В субботу в разговоре с ТАСС Газизов заявил, что клуб намерен подписать полноценный контракт с вратарем Александром Беленовым в ближайшее время.

"Он с нами, все будет хорошо, никаких заминок нет. Просто объявим об этом (подписании контракта. - Прим. ТАСС) попозже", - прокомментировал ситуацию гендиректор уфимцев.

Собеседник ТАСС отметил, что клуб на данный момент выполнил трансферные задачи, однако не стал исключать возможных приобретений. "Можно сказать, что на данный момент трансферную кампанию мы закрыли. Но вы сами понимаете, что селекция ведется круглый год. Если попадется какой-то хороший вариант, обязательно будем обсуждать", - сказал он.

"Уфа" после 17 туров чемпионата России занимает 8-е место в турнирной таблице c 25 очками. По окончании первой части сезона команду покинул главный тренер Виктор Гончаренко, перешедший на работу в московский ЦСКА. Новым наставником уфимцев стал Сергей Семак.

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