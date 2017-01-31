Российский ходок Яргунькин дисквалифицирован на четыре года за допинг

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики дисквалифицировала на четыре года ходока Александра Яргунькина за употребление допинга. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Из-за допинг-скандала Яргунькин был единственным российским ходоком, заявленным на чемпионат мира 2015 года в Пекине, однако перед стартом в его пробе был обнаружен запрещенный препарат.

Отсчет дисквалификации чемпиона России - 2015 ведется с 26 августа 2015 года.

Также на два года был дисквалифицирован метатель копья Герман Комаров.