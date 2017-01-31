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Российский ходок Яргунькин дисквалифицирован на четыре года за допинг

Спорт
31 января, 11:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Отсчет дисквалификации чемпиона России - 2015 ведется с 26 августа 2015 года
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики дисквалифицировала на четыре года ходока Александра Яргунькина за употребление допинга. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Из-за допинг-скандала Яргунькин был единственным российским ходоком, заявленным на чемпионат мира 2015 года в Пекине, однако перед стартом в его пробе был обнаружен запрещенный препарат.

Отсчет дисквалификации чемпиона России - 2015 ведется с 26 августа 2015 года.

Также на два года был дисквалифицирован метатель копья Герман Комаров.

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