Российский ходок Яргунькин дисквалифицирован на четыре года за допинг

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики дисквалифицировала на четыре года ходока Александра Яргунькина за употребление допинга. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Из-за допинг-скандала Яргунькин был единственным российским ходоком, заявленным на чемпионат мира 2015 года в Пекине, однако перед стартом в его пробе был обнаружен запрещенный препарат.
Отсчет дисквалификации чемпиона России - 2015 ведется с 26 августа 2015 года.
Также на два года был дисквалифицирован метатель копья Герман Комаров.