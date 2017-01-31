Бывший соперник Емельяненко Мальдонадо проведет бой в Душанбе 4 марта

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Бывший соперник Емельяненко Мальдонадо проведет бой в Душанбе 4 мартаСпорт 31 января, 11:56
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Бразильский боец смешанного стиля Фабио Мальдонадо проведет бой 4 марта в Душанбе на турнире российской организации Fight Nights. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
"Бой Мальдонадо планируется 4 марта в Душанбе", - сказал собеседник агентства.
Бразилец известен российским болельщикам по резонансному бою с Федором Емельяненко. Поединок между Емельяненко и Мальдонадо прошел 17 июня в Санкт-Петербурге в рамках культурной программы ПМЭФ-2016 и завершился победой россиянина по очкам, которая вызвала неоднозначную реакцию общественности. 1 июля менеджер Мальдонадо Стефано Сартори подал апелляцию в Международную ассоциацию смешанных единоборств (WMMAA) на исход поединка, позднее президент организации Вадим Финкельштейн заявил ТАСС, что судьи боя могут быть дисквалифицированы. WMMAA рекомендовала изменить результат боя на ничью, однако Союз ММА России сохранил первоначальный итог в силе.
На счету 36-летнего бразильца 22 победы и 11 поражений.