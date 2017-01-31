Хоккеист "Монреаля" Марков возобновил тренировки после травмы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги "Монреаль" Андрей Марков приступил к тренировкам после травмы. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"Я чувствую себя хорошо, ничего не болит. Это была моя первая тренировка с командой за долгое время, поэтому посмотрим, что будет завтра", - сказал Марков.

Марков получил травму нижней части тела 17 декабря в матче против "Вашингтона" и пропустил шесть недель. В 31 матче нынешнего сезона защитник забросил две шайбы и сделал 19 результативных передач.