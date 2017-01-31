Российский ходок Яргунькин оспорил дисквалификацию за допинг в CAS

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Российский ходок Александр Яргунькин подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение о дисквалификации сроком на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) во вторник объявило о дисквалификации ходока. В связи с допинг-скандалом Яргунькин был единственным российским ходоком, заявленным к участию в чемпионате мира - 2015 в Пекине. Перед стартом в пробе спортсмена обнаружили запрещенный препарат. Дисквалификация россиянина отсчитывается с августа 2015 года.

"Продолжаю считать себя невиновным, я допинг не употреблял, - сказал Яргунькин. - Думаю, что возвращаться в спорт не буду, однако многое будет зависеть от судебного решения. От моего имени подан иск в CAS. Решение еще неизвестно".

"Я продолжаю тренироваться, плаваю, бегаю кроссы, но планирую устроиться на работу, потому что так жить - не вариант", - добавил 36-летний спортсмен.