ФК "Анжи" готов расторгнуть контракт с Обертаном, если француз найдет себе новую команду

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Анжи" готов расторгнуть контракт с полузащитником Габриэлем Обертаном, если француз найдет себе новую команду. Об этом ТАСС заявил руководитель пресс-службы махачкалинцев Айдемир Даганов.

Ранее британские СМИ сообщили о том, что во вторник 27-летний полузащитник будет представлен в качестве игрока английского "Кристал Пэлас". Интерес к игроку, согласно французским СМИ, также проявляют местные "Лион" и "Лилль", польская "Легия" и турецкий "Бурсаспор".

"Сложно сказать, где он окажется, нам об этом ничего не известно. Он ведь сейчас ведет поиски клуба как свободный агент, мы этим не занимаемся. Если он найдет клуб, мы готовы будем разорвать с ним соглашение и отпустить", - прокомментировал ситуацию Даганов.

Обертан подписал с "Анжи" двухлетний контракт перед началом сезона. Однако в декабре у клуба сменился главный акционер, и махачкалинцы объявили, что готовы расстаться с лидерами команды. Тем не менее, в январе Даганов заявил ТАСС, что клуб не прочь сохранить французского полузащитника, если тот согласится на новые условия контракта.

С Брызгаловым не спешим

Даганов также сообщил, что клуб пока не подписал контракт с защитником Сергеем Брызгаловым.

"Мы не собираемся спешить, все идет в рабочем порядке. Не хотим, чтобы получилось, как с Виталием Дьяковым", - прокомментировал ситуацию собеседник ТАСС.

Ранее "Анжи" прервал переговоры с защитником Дьяковым. Как объяснили ТАСС в пресс-службе, "было затягивание процесса подписания, а в условиях конкуренции со стороны других претендентов решено было пойти на такой шаг".

"Анжи" после 17 туров занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата страны с 20 очками. В декабре у команды также сменился главный тренер - место чеха Павела Врбы занял Александр Григорян.