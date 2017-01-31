Дисквалифицированная гребчиха Соломенцева завершила спортивную карьеру

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МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Дисквалифицированная гребчиха академического стиля Юлия Соломенцева завершила спортивную карьеру. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.
Ранее на сайте Российского антидопингогвого агентства появилась информация, что Соломенцева дисквалифицирована на год с 30 ноября 2016 года за нарушение антидопинговых правил.
"Да, спортсменка действительно дисквалифицирована. Она признала свою вину и перестала выступать, это значит, что она завершила карьеру", - сказал Свирин.
20-летняя Соломенцева является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2014 года в составе восьмерки.