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НАК: спланированы все меры для обеспечения безопасности Кубка конфедераций и ЧМ-2018

Спорт
31 января, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Особое внимание обращается на обеспечение антитеррористической защищенности объектов, которые будут использоваться для проведения соревнований
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россия разработала необходимые меры безопасности для проведения Кубка конфедераций по футболу в этом году и чемпионата мира в 2018 году. Об этом сообщил на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС, первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.

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"Мероприятия по обеспечению безопасности этих соревнований уже проводятся. При их организации учтен большой опыт, который накоплен был и Национальным антитеррористическим комитетом, и Федеральным оперативным штабом (ФОШ), и правоохранительными органами при обеспечении безопасности и проведении Олимпийских игр в Сочи, Универсиады в Казани и других массовых мероприятий", - отметил он.

"Безусловно, особое внимание обращается на обеспечение антитеррористической защищенности объектов, которые будут использоваться для проведения соревнований, для размещения команд, комплексов, где команды будут проводить свои тренировки", - пояснил Кулягин. По его словам, в городах, где будут проходить матчи, состоятся заседания антитеррористических комиссий, эти вопросы будут рассматриваться на заседаниях НАК и ФОШ.

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"Важное направление - это подготовка сил и средств к работе в условиях проведения соревнований, - добавил представитель НАК. - Будут проведены все необходимые тренировки как на региональном, так и на федеральном уровнях".

"Все необходимые меры спланированы, реализуются и, полагаем, они будут достаточными для обеспечения безопасности", - отметил Игорь Кулягин. 

Игры Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах - Москве ("Спартак"), Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве (арены "Лужники" и "Спартак"), Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде и Екатеринбурге.

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ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017
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