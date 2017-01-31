НАК: спланированы все меры для обеспечения безопасности Кубка конфедераций и ЧМ-2018

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россия разработала необходимые меры безопасности для проведения Кубка конфедераций по футболу в этом году и чемпионата мира в 2018 году. Об этом сообщил на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС, первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.
"Мероприятия по обеспечению безопасности этих соревнований уже проводятся. При их организации учтен большой опыт, который накоплен был и Национальным антитеррористическим комитетом, и Федеральным оперативным штабом (ФОШ), и правоохранительными органами при обеспечении безопасности и проведении Олимпийских игр в Сочи, Универсиады в Казани и других массовых мероприятий", - отметил он.
"Безусловно, особое внимание обращается на обеспечение антитеррористической защищенности объектов, которые будут использоваться для проведения соревнований, для размещения команд, комплексов, где команды будут проводить свои тренировки", - пояснил Кулягин. По его словам, в городах, где будут проходить матчи, состоятся заседания антитеррористических комиссий, эти вопросы будут рассматриваться на заседаниях НАК и ФОШ.
"Важное направление - это подготовка сил и средств к работе в условиях проведения соревнований, - добавил представитель НАК. - Будут проведены все необходимые тренировки как на региональном, так и на федеральном уровнях".
"Все необходимые меры спланированы, реализуются и, полагаем, они будут достаточными для обеспечения безопасности", - отметил Игорь Кулягин.
Игры Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах - Москве ("Спартак"), Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве (арены "Лужники" и "Спартак"), Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде и Екатеринбурге.