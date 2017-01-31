Российский биатлонист Корастылев завоевал серебро в индивидуальной гонке на Универсиаде

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Сергей Корастылев завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на 20 км на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате. Спортсмен показал результат 1 час 4 минуты 22 секунды.
Победителем гонки стал француз Баптист Жути (1:03.41,0), третьим стал еще один представитель России Семен Сучилов (1:04.65,5).
Россиянин Дмитрий Иванов занял пятое место (1:06.14,7), Александр Дедюхин - 11-е (1:07.19,9), Александр Поварницын - 12-е (1:07.21,6), Иван Печенкин - 16-е (1:08.12,9).
Универсиада завершится 8 февраля.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко