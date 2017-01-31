Российский биатлонист Корастылев завоевал серебро в индивидуальной гонке на Универсиаде

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Сергей Корастылев завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на 20 км на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате. Спортсмен показал результат 1 час 4 минуты 22 секунды.

Победителем гонки стал француз Баптист Жути (1:03.41,0), третьим стал еще один представитель России Семен Сучилов (1:04.65,5).

Россиянин Дмитрий Иванов занял пятое место (1:06.14,7), Александр Дедюхин - 11-е (1:07.19,9), Александр Поварницын - 12-е (1:07.21,6), Иван Печенкин - 16-е (1:08.12,9).

Универсиада завершится 8 февраля.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко