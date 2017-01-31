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ФХР: никаких проблем с безопасностью на ЧМ-2016 не было

Спорт
31 января, 13:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
По словам первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга, турнир был проведен с организационной точки зрения на самом высоком уровне
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Роман Ротенберг

Роман Ротенберг

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Никаких проблем с безопасностью на чемпионате мира по хоккею прошлого года, проходившего в России, не было. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

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Ранее заместитель главы Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин сообщил, что во время мирового первенства спецслужбы предотвратили серию террористических актов, задержав 4 мая группу граждан центрально-азиатских стран.

"Никаких официальных бумаг нам по этому поводу не поступало. Турнир был проведен с организационной точки зрения на самом высоком уровне. Его посетило огромное количество человек, и никаких инцидентов на нем не было, - сказал Ротенберг. - С нашей точки зрения никаких вопросов по безопасности не было".

Чемпионат мира проходил в московском "ВТБ Ледовом дворце" и в санкт-петербургском дворце "Юбилейный" с 6 по 22 мая. Победу одержала сборная Канады, а хозяева турнира заняли третье место.

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