Крикунов: пожар на КРК "Уралец" повредил около 15 сидений арены ХК "Автомобилист"

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МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Около 15 сидений сгорело в Екатеринбурге в результате возгорания на арене культурно-развлекательного комплекса (КРК) "Уралец", который является домашней ареной хоккейного клуба "Автомобилист". Об этом ТАСС сообщил главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов.
Возгорание произошло во вторник в фитнес-центре, который находится на арене и арендует там площадку.
"Пожар начался в бане или качалке у арендаторов, это произошло уже после нашей тренировки, - сказал Крикунов. - Мы пришли, думали, что учебная тревога, а она настоящая - там сиденья горят, штук 10-15 сгорело. Пожарные уже были там и за несколько минут все потушили".
Ближайший матч на КРК "Уралец" пройдет 1 февраля, когда "Автомобилист" примет минское "Динамо". "Сегодня вечером у минского "Динамо" должна пройти тренировка. Думаю, что все будет нормально и матч состоится", - отметил Крикунов.