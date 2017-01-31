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Выдача паспортов болельщиков Кубка конфедераций начнется 1 февраля

Спорт
31 января, 13:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Мероприятие одновременно пройдет во всех центрах регистрации и выдачи паспортов, расположенных в городах-участниках турнира
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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Выдача паспортов болельщиков Кубка конфедераций 2017 года в России начнется 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов".

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Торжественная церемония вручения первых паспортов состоится в 11:00. Мероприятие одновременно пройдет во всех центрах регистрации и выдачи паспортов, расположенных в городах-участниках турнира.

В московском центре выдачи церемония пройдет при участии вице-премьера РФ Виталия Мутко и министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николая Никифорова. В Санкт-Петербурге, Сочи и Казани в церемонии примут участие представители администраций субъектов и послы городов-организаторов чемпионата мира 2018 года.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.

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