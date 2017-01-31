Выдача паспортов болельщиков Кубка конфедераций начнется 1 февраля

IBSF не имеет оснований для лишения Труненкова золота ОИ-2014Спорт 31 января, 14:18
Бобслеист Труненков проконсультируется с юристами по подаче апелляции на дисквалификациюСпорт 31 января, 14:10
Росавиация: Международная комиссия намеренно затягивает расследование крушения MH17Происшествия 31 января, 14:04
Арктика может лишиться морских льдов в летнее время к 2040 годуНаука 31 января, 14:02
Главный тренер клуба КХЛ "Медвешчак" Дуайер покинет свой пост во вторникСпорт 31 января, 13:59
"Банки для бедных" могут быть созданы в РФ на принципах партнерского банкингаЭкономика и бизнес 31 января, 13:58
Депутат Рады сообщил о начале частичной эвакуации жителей АвдеевкиМеждународная панорама 31 января, 13:51
Женская сборная России по керлингу уступила команде Южной Кореи в матче УниверсиадыСпорт 31 января, 13:48
Допинг-пробы европейских легкоатлетов будут храниться не менее 10 летСпорт 31 января, 13:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Выдача паспортов болельщиков Кубка конфедераций 2017 года в России начнется 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов".
Торжественная церемония вручения первых паспортов состоится в 11:00. Мероприятие одновременно пройдет во всех центрах регистрации и выдачи паспортов, расположенных в городах-участниках турнира.
В московском центре выдачи церемония пройдет при участии вице-премьера РФ Виталия Мутко и министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николая Никифорова. В Санкт-Петербурге, Сочи и Казани в церемонии примут участие представители администраций субъектов и послы городов-организаторов чемпионата мира 2018 года.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.