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Женская сборная России по керлингу уступила команде Южной Кореи в матче Универсиады

Спорт
31 января, 13:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 4:7
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© almaty2017.com

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу проиграла команде Южной Кореи со счетом 4:7 в третьем матче на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

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В составе сборной России выступают Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Портунова и Мария Дуюнова. Ранее россиянки одержали две победы над командами Великобритании и Норвегии.

По регламенту на первом этапе соревнований команды сыграют круговой турнир, по результатам которого 4 лучшие команды выйдут в плей-офф, где сыграют полуфиналы, финал и матч за третье место.

Универсиада завершится 8 февраля.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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