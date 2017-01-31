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Главный тренер клуба КХЛ "Медвешчак" Дуайер покинет свой пост во вторник

Спорт
31 января, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Канадский специалист продолжит карьеру в швейцарском клубе "Амбри-Пиотта"
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Горди Дуайер

Горди Дуайер

© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Главный тренер загребского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Медвешчак" Горди Дуайер покинет команду после матча регулярного чемпионата против московского "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба хорватского клуба.

Канадский специалист продолжит карьеру в швейцарском клубе "Амбри-Пиотта". Встреча "Медвешчак" - "Динамо" состоится во вторник.

"Медвешчак" занимает 11-е место в Западной конференции КХЛ, набрав 68 очков в 55 матчах.

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