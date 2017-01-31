Главный тренер клуба КХЛ "Медвешчак" Дуайер покинет свой пост во вторник

IBSF не имеет оснований для лишения Труненкова золота ОИ-2014Спорт 31 января, 14:18
Бобслеист Труненков проконсультируется с юристами по подаче апелляции на дисквалификациюСпорт 31 января, 14:10
Росавиация: Международная комиссия намеренно затягивает расследование крушения MH17Происшествия 31 января, 14:04
Арктика может лишиться морских льдов в летнее время к 2040 годуНаука 31 января, 14:02
Главный тренер клуба КХЛ "Медвешчак" Дуайер покинет свой пост во вторникСпорт 31 января, 13:59
"Банки для бедных" могут быть созданы в РФ на принципах партнерского банкингаЭкономика и бизнес 31 января, 13:58
Депутат Рады сообщил о начале частичной эвакуации жителей АвдеевкиМеждународная панорама 31 января, 13:51
Женская сборная России по керлингу уступила команде Южной Кореи в матче УниверсиадыСпорт 31 января, 13:48
Допинг-пробы европейских легкоатлетов будут храниться не менее 10 летСпорт 31 января, 13:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Главный тренер загребского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Медвешчак" Горди Дуайер покинет команду после матча регулярного чемпионата против московского "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба хорватского клуба.
Канадский специалист продолжит карьеру в швейцарском клубе "Амбри-Пиотта". Встреча "Медвешчак" - "Динамо" состоится во вторник.
"Медвешчак" занимает 11-е место в Западной конференции КХЛ, набрав 68 очков в 55 матчах.