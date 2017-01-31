Бобслеист Труненков проконсультируется с юристами по подаче апелляции на дисквалификацию

IBSF не имеет оснований для лишения Труненкова золота ОИ-2014Спорт 31 января, 14:18
Бобслеист Труненков проконсультируется с юристами по подаче апелляции на дисквалификациюСпорт 31 января, 14:10
Росавиация: Международная комиссия намеренно затягивает расследование крушения MH17Происшествия 31 января, 14:04
Арктика может лишиться морских льдов в летнее время к 2040 годуНаука 31 января, 14:02
Главный тренер клуба КХЛ "Медвешчак" Дуайер покинет свой пост во вторникСпорт 31 января, 13:59
"Банки для бедных" могут быть созданы в РФ на принципах партнерского банкингаЭкономика и бизнес 31 января, 13:58
Депутат Рады сообщил о начале частичной эвакуации жителей АвдеевкиМеждународная панорама 31 января, 13:51
Женская сборная России по керлингу уступила команде Южной Кореи в матче УниверсиадыСпорт 31 января, 13:48
Допинг-пробы европейских легкоатлетов будут храниться не менее 10 летСпорт 31 января, 13:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2014 года Дмитрий Труненков проконсультируется с юристами по вопросу подачи апелляции на решение Федерации бобслея России о дисквалификации за допинг. Об этом сообщил Труненков, которого цитирует пресс-служба ЦСКА.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) во вторник объявило, что Труненков дисквалифицирован за допинг на четыре года начиная с 19 апреля 2016 года.
"В данный момент я еще не пришел к выводу, буду ли подавать апелляцию на данное решение, - сообщил он. - Мне 32 года, и спортивную карьеру я завершил в августе прошлого года, тем не менее, я намерен войти в историю российского спорта как человек с незапятнанной репутацией. Значит, необходимы консультации с юристами".
"В моем организме нашли метаболит станозолола, - добавил он. - Этот препарат использовали спортсмены еще в 1980-х годах прошлого века, и надо быть полным идиотом, чтобы использовать это средство в наши дни. Я долго анализировал, каким образом это вещество могло попасть в мой организм, в какой пищевой добавке оно могло находиться, и не нашел ответа. На мой взгляд, это очередная провокация, направленная против всего российского спорта".
Олимпийский чемпион 2014 года Труненков покинул расположение национальной команды в декабре 2015 года из-за недовольства методами работы прежнего главного тренера команды Пьера Людерса. Труненков также является двукратным серебряным призером чемпионатов мира в четверках (2008, 2013), чемпионом Европы (2009) и трехкратным серебряным призером европейского первенства в четверках (2007, 2011, 2012).
Труненков завершил профессиональную карьеру спортсмена 29 августа 2016 года.