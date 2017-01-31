Бобслеист Труненков проконсультируется с юристами по подаче апелляции на дисквалификацию

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2014 года Дмитрий Труненков проконсультируется с юристами по вопросу подачи апелляции на решение Федерации бобслея России о дисквалификации за допинг. Об этом сообщил Труненков, которого цитирует пресс-служба ЦСКА.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) во вторник объявило, что Труненков дисквалифицирован за допинг на четыре года начиная с 19 апреля 2016 года.

"В данный момент я еще не пришел к выводу, буду ли подавать апелляцию на данное решение, - сообщил он. - Мне 32 года, и спортивную карьеру я завершил в августе прошлого года, тем не менее, я намерен войти в историю российского спорта как человек с незапятнанной репутацией. Значит, необходимы консультации с юристами".

"В моем организме нашли метаболит станозолола, - добавил он. - Этот препарат использовали спортсмены еще в 1980-х годах прошлого века, и надо быть полным идиотом, чтобы использовать это средство в наши дни. Я долго анализировал, каким образом это вещество могло попасть в мой организм, в какой пищевой добавке оно могло находиться, и не нашел ответа. На мой взгляд, это очередная провокация, направленная против всего российского спорта".

Олимпийский чемпион 2014 года Труненков покинул расположение национальной команды в декабре 2015 года из-за недовольства методами работы прежнего главного тренера команды Пьера Людерса. Труненков также является двукратным серебряным призером чемпионатов мира в четверках (2008, 2013), чемпионом Европы (2009) и трехкратным серебряным призером европейского первенства в четверках (2007, 2011, 2012).

Труненков завершил профессиональную карьеру спортсмена 29 августа 2016 года.