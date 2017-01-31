Футболист "Челси" Иванович отправится на сбор "Зенита" в Испанию до подписания контракта

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Защитник английского футбольного клуба "Челси" Бранислав Иванович отправится в Испанию на тренировочный сбор "Зенита", чтобы завершить свой переход в российскую команду. Об этом сообщает ESPN FC.

По данным издания, контракт сербского защитника с "Зенитом" будет заключен на 2,5 года с возможностью продления еще на год.

В текущем сезоне Иванович провел 13 матчей в чемпионате Англии. Сербский футболист ранее уже выступал в чемпионате России, где играл за московский "Локомотив" с 2006 по 2008 год. Из московской команды игрок перешел в лондонский "Челси".