Футболист "Челси" Иванович отправится на сбор "Зенита" в Испанию до подписания контракта

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Защитник английского футбольного клуба "Челси" Бранислав Иванович отправится в Испанию на тренировочный сбор "Зенита", чтобы завершить свой переход в российскую команду. Об этом сообщает ESPN FC.
По данным издания, контракт сербского защитника с "Зенитом" будет заключен на 2,5 года с возможностью продления еще на год.
В текущем сезоне Иванович провел 13 матчей в чемпионате Англии. Сербский футболист ранее уже выступал в чемпионате России, где играл за московский "Локомотив" с 2006 по 2008 год. Из московской команды игрок перешел в лондонский "Челси".