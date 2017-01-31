Мустафин назначен на пост и. о. главного тренера ФК "Мордовия"

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Марат Мустафин назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера футбольного клуба "Мордовия". Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Также по решению попечительского совета "Мордовии" руководителем клуба назначен директор спортивного комплекса "Старт" Алексей Порфененко.
Ранее сообщалось, что от работы главным тренером "Мордовии" отстранен Дмитрий Черышев, а Владимир Бибиков покинул должность директора клуба.
После 24 туров первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Мордовия" с 22 очками занимает 18-е место в турнирной таблице.