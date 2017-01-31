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Мустафин назначен на пост и. о. главного тренера ФК "Мордовия"

Спорт
31 января, 14:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Также по решению попечительского совета "Мордовии" руководителем клуба назначен директор спортивного комплекса "Старт" Алексей Порфененко
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Марат Мустафин

Марат Мустафин

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Марат Мустафин назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера футбольного клуба "Мордовия". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

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Также по решению попечительского совета "Мордовии" руководителем клуба назначен директор спортивного комплекса "Старт" Алексей Порфененко.

Ранее сообщалось, что от работы главным тренером "Мордовии" отстранен Дмитрий Черышев, а Владимир Бибиков покинул должность директора клуба.

После 24 туров первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Мордовия" с 22 очками занимает 18-е место в турнирной таблице.

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