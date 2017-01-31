Николай Писарев покинул пост спортивного директора РФС

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Николай Писарев покинул должность спортивного директора Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс-служба организации.
"Мне кажется, что за время работы в РФС, нам удалось добиться серьезных успехов с различными сборными, об этом говорят и завоеванные медали, и высокие места, очень горд тем, что юношеским и молодежной сборной России удавалось выполнять свою главную задачу - готовить игроков для национальной команды, - сказал Писарев. - Сейчас я принял абсолютно взвешенное решение - покинуть РФС. Уже неоднократно говорил в СМИ, что хотел бы в дальнейшем поработать в качестве тренера, надеюсь, что в ближайшее время смогу начать новый этап профессиональной карьеры, также хотел бы поблагодарить всех, с кем за эти годы удалось поработать в РФС и сборных России".
"РФС со своей стороны также благодарит Николая Писарева за проделанную работу и желает дальнейших успехов в профессиональной деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы.
Писарев совмещал посты спортдиректора РФС и тренера молодежной сборной России с 2010 по 2015 год. В 2015 году он уступил место тренера команды Дмитрию Хомухе, однако после неудачного старта "молодежки" в отборе чемпионата Европы 2017 года и ухода Хомухи вновь стал совмещать посты. 24 января молодежную сборную России возглавил Евгений Бушманов.