"Урал" заключил контракт с футболистом Ильиным

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" подписал долгосрочный контракт с нападающим Владимиром Ильиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что 24-летний игрок присоединится к команде на втором кипрском сборе.

Предыдущей командой Ильина была краснодарская "Кубань", куда он перешел летом 2016 года. В нынешнем сезоне в ее составе он провел 24 матча и отметился двумя забитыми мячами.