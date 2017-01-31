Стадион "Сокол" в Москве станет тренировочной площадкой арбитров ЧМ-2018

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Московский спортивный комплекс "Сокол", расположенный в Елизаветинском переулке, станет тренировочной площадкой для судей чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.

На территории базы появятся два футбольных поля с натуральным газоном и одно тренировочное с искусственным.

Стадион "Сокол" был построен в 1938 году. В настоящее время здесь есть два футбольных поля с искусственным покрытием, мини-поле с искусственным покрытием, волейбольные площадки, беговые дорожки, площадка комплекса ГТО и городок для стрельбы из лука.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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