Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава UFC Уайт считает, что бывшая чемпионка организации Ронда Роузи завершила карьеру

Спорт
31 января, 17:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Роузи является первой чемпионкой в легчайшем весе в UFC и смогла провести шесть успешных защит своего титула
Поделиться
Материал из 1 страницы
Ронда Роузи

Ронда Роузи

© AP/Isaac Brekken, File

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ронда Роузи больше не будет проводить поединков. Такое мнение высказал глава UFC Дэйна Уайт, слова которого приводит портал TMZ.

На шоу UFC 207, которое состоялось 31 декабря, Роузи проиграла бразильянке Аманде Нуньес в бою за чемпионский титул в легчайшем весе техническим нокаутом на 48-й секунде. Нуньес заработала за поединок $200 тысяч, Роузи - $3 млн.

Смотрите также
Ронда Роузи
Мэйуэзер-младший готов тренировать бывшую чемпионку UFC Ронду Роузи

"После нашей с ней беседы я не сказал бы, что она будет драться снова, - сказал Уайт. - Я думаю, что она завершила карьеру и собирается начать новую жизнь вне единоборств".

Роузи является первой чемпионкой в легчайшем весе в UFC и смогла провести шесть успешных защит своего титула. Уайт заявлял, что принял решение создать женский дивизион в организации из-за нее. Она стала первым в истории бойцом смешанного стиля (ММА), попавшим на обложку боксерского журнала The Ring (издается с 1922 года).

За карьеру Роузи одержала 12 побед (все - досрочно). Также на ее счету бронза Олимпиады-2008 по дзюдо, серебро чемпионата мира по дзюдо. Она приняла участие в съемках голливудских фильмов "Неудержимые 3", "Форсаж 7", "Антураж".

В 2016 году журнал Forbes включил Роузи в список самых высокооплачиваемых спортсменок мира, она заработала $14 млн за год, уступив только Серене Уильямс и Марии Шараповой. В 2014 и 2015 годах она признавалась лучшей спортсменкой года в мире по версии ESPN.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
SZ: Берлин обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе
2
ДНР и ЛНР призвали Путина, Трампа и Меркель остановить преступления Киева
3
Киев потерял 17 человек убитыми и ранеными при попытке прорыва на юге ДНР
4
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
5
Росавиация: Международная комиссия намеренно затягивает расследование крушения MH17
6
Житель Кузбасса задержан по подозрению в убийстве школьницы
7
Рогозин поручил Роскосмосу проанализировать критически важные для отрасли предприятия
Темы дня
Реклама