Глава UFC Уайт считает, что бывшая чемпионка организации Ронда Роузи завершила карьеру

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ронда Роузи больше не будет проводить поединков. Такое мнение высказал глава UFC Дэйна Уайт, слова которого приводит портал TMZ.

На шоу UFC 207, которое состоялось 31 декабря, Роузи проиграла бразильянке Аманде Нуньес в бою за чемпионский титул в легчайшем весе техническим нокаутом на 48-й секунде. Нуньес заработала за поединок $200 тысяч, Роузи - $3 млн.

"После нашей с ней беседы я не сказал бы, что она будет драться снова, - сказал Уайт. - Я думаю, что она завершила карьеру и собирается начать новую жизнь вне единоборств".

Роузи является первой чемпионкой в легчайшем весе в UFC и смогла провести шесть успешных защит своего титула. Уайт заявлял, что принял решение создать женский дивизион в организации из-за нее. Она стала первым в истории бойцом смешанного стиля (ММА), попавшим на обложку боксерского журнала The Ring (издается с 1922 года).

За карьеру Роузи одержала 12 побед (все - досрочно). Также на ее счету бронза Олимпиады-2008 по дзюдо, серебро чемпионата мира по дзюдо. Она приняла участие в съемках голливудских фильмов "Неудержимые 3", "Форсаж 7", "Антураж".

В 2016 году журнал Forbes включил Роузи в список самых высокооплачиваемых спортсменок мира, она заработала $14 млн за год, уступив только Серене Уильямс и Марии Шараповой. В 2014 и 2015 годах она признавалась лучшей спортсменкой года в мире по версии ESPN.