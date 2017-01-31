Гендиректор "Анжи": футболист Обертан расторг контракт с клубом по соглашению сторон

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Французский полузащитник Габриэль Обертан расторг контракт с махачкалинским "Анжи" по соглашению сторон. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Саид Абдулаев.

"Мы с Обертаном расторгли контракт по взаимному согласию сторон", - сказал Абдулаев.

Обертан подписал с "Анжи" двухлетний контракт перед началом сезона. Однако в декабре у клуба сменился главный акционер, и махачкалинцы объявили, что готовы расстаться с лидерами команды.

Обертан за карьеру также выступал за английские "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл", французские "Бордо" и "Лорьян".