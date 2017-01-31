"Сибирь" одержала четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв "Куньлунь"

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Новосибирская "Сибирь" одержала победу над пекинским "Куньлунем" со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбу на 29-й минуте забросил Степан Санников.
Для новосибирской команды это четвертая победа подряд.
В турнирной таблице Восточной конференции "Сибирь" занимает девятое место, набрав в 55 матчах 76 очков, "Куньлунь" с 80 баллами идет седьмым.
В следующем матче "Сибирь" 2 февраля примет владивостокский "Адмирал", "Куньлунь" в тот же день в гостях встретится с омским "Авангардом".
В параллельном матче новокузнецкий "Металлург" по буллитам победил "Адмирал" - 3:2.