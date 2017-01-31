Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Сибирь" одержала четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв "Куньлунь"

Спорт
31 января, 17:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Единственную шайбу на 29-й минуте забросил Степан Санников
Поделиться
Материал из 1 страницы
Хоккеисты "Сибири"

Хоккеисты "Сибири"

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Новосибирская "Сибирь" одержала победу над пекинским "Куньлунем" со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбу на 29-й минуте забросил Степан Санников.

Для новосибирской команды это четвертая победа подряд.

В турнирной таблице Восточной конференции "Сибирь" занимает девятое место, набрав в 55 матчах 76 очков, "Куньлунь" с 80 баллами идет седьмым.

В следующем матче "Сибирь" 2 февраля примет владивостокский "Адмирал", "Куньлунь" в тот же день в гостях встретится с омским "Авангардом".

В параллельном матче новокузнецкий "Металлург" по буллитам победил "Адмирал" - 3:2.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
SZ: Берлин обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе
2
ДНР и ЛНР призвали Путина, Трампа и Меркель остановить преступления Киева
3
Киев потерял 17 человек убитыми и ранеными при попытке прорыва на юге ДНР
4
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
5
Росавиация: Международная комиссия намеренно затягивает расследование крушения MH17
6
Житель Кузбасса задержан по подозрению в убийстве школьницы
7
Рогозин поручил Роскосмосу проанализировать критически важные для отрасли предприятия
Темы дня
Реклама