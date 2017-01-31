Tehran Times: футболист Эззатоллахи можете перейти в греческий "Олимпиакос"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Иранский полузащитник Саид Эззатоллахи, тренирующийся в данный момент с российский футбольным клубом "Ростов", может продолжить карьеру в греческом "Олимпиакосе". Об этом сообщает газета Tehran Times.

Отмечается, что на игрока также претендуют английский "Сток Сити", бельгийский "Андерлехт", немецкий "Гамбург" и один клуб из Китая.

В данный момент у Эззатоллахи нет подписанного контракта с ростовчанами, однако сам футболист хочет остаться в клубе.

В текущем сезоне Эззатоллахи провел за "Ростов" 17 матчей в чемпионате России, Кубке страны и Лиге чемпионов. Во всех турнирах 20-летний полузащитник забил два гола.