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Tehran Times: футболист Эззатоллахи можете перейти в греческий "Олимпиакос"

Спорт
31 января, 18:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Отмечается, что на игрока также претендуют английский "Сток Сити", бельгийский "Андерлехт", немецкий "Гамбург" и один клуб из Китая
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Саид Эззатоллахи (в центре)

Саид Эззатоллахи (в центре)

© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Иранский полузащитник Саид Эззатоллахи, тренирующийся в данный момент с российский футбольным клубом "Ростов", может продолжить карьеру в греческом "Олимпиакосе". Об этом сообщает газета Tehran Times.

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Источник: футболист "Ростова" Эззатоллахи может перейти в аренду в "Анжи"

Отмечается, что на игрока также претендуют английский "Сток Сити", бельгийский "Андерлехт", немецкий "Гамбург" и один клуб из Китая.

В данный момент у Эззатоллахи нет подписанного контракта с ростовчанами, однако сам футболист хочет остаться в клубе.

В текущем сезоне Эззатоллахи провел за "Ростов" 17 матчей в чемпионате России, Кубке страны и Лиге чемпионов. Во всех турнирах 20-летний полузащитник забил два гола.

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