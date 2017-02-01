От китайской щедрости до сдержанности грандов: итоги зимнего трансферного окна в футболе

В ночь на 1 февраля в сильнейших европейских футбольных чемпионатах закрылось трансферное окно. Как и зимой 2016 года, одним из ключевых игроков рынка стал чемпионат Китая, активно переманивающий игроков из клубов пятерки сильнейших лиг мира.

Среди десяти самых дорогих сделок европейского рынка, сразу четыре состоялись с участием клубов из Китая (потрачено €121,7 млн). Стоит отметить, что сильнейшие клубы чемпионатов Англии, Германии, Испании и Италии либо бездействовали, либо их активность была минимальной. Исключением стали команды из первенства Франции, потратившие на три из десяти самых громких переходов зимы сразу €99,3 млн.

Также этой зимой были установлены два рекорда: самый дорогой зимний трансфер (€60 млн; предыдущее достижение было установлено,когда Фернандо Торрес перешел из "Ливерпуля" в "Челси" зимой 2011 года за €58,5 млн) и самая большая зарплата игрока (€37,5 млн – годовой доход Карлоса Тевеса в китайском "Шанхай Шеньхуа").

ТАСС рассказывает о футболистах, чьи переходы стали самыми крупными (по данным портала transfermarkt.de) в зимний дозаявочный период.

Самый крупный трансфер этой зимы.

Бразильский полузащитник, рассматривавшийся несколько лет назад, как один из самых талантливых хавбеков своего поколения, с приходом в "Челси" тренера Антонио Конте потерял место в основном составе. В сезоне-2016/17 Оскар провел за лондонцев всего 11 игр (девять - в чемпионате Англии, пять в стартовом составе; две - в Кубке лиги, одна - в основе). За это время он сумел отметиться лишь одной голевой передачей.

В китайском клубе партнерами Оскара станут португальский защитник, чемпион Европы-2016 Рикарду Карвалью, узбекский полузащитник Одил Ахмедов, ранее выступавший за "Краснодар", а также соотечественник, экс-нападающий "Зенита" Халк. Главным тренером "Шанхай СИПГ" является бывший тренер петербургского клуба Андре Виллаш-Боаш. Чемпионат Китая-2017 начнется 4 марта.

На продаже Оскара "Челси" заработал €28 млн (В 2012 году английский клуб заплатил за него €32 млн).

Самый дорогой трансфер между европейскими клубами.

Дракслер - один из самых перспективных футболистов Германии. На родине он выступал за "Шальке" и "Вольфсбург", но не сумел добиться ни с одним из клубов больших успехов (Кубок и Суперкубок Германии по итогам сезона-2010/11). Полузащитник решил попробовать силы в клубе рангом выше, нежели его предыдущие команды. Перейдя в ПСЖ, он отдал предпочтение стабильному участию в плей-офф Лиги чемпионов и зарплате €9 млн в год.

В новом клубе полузащитник, становившийся чемпионом мира в составе сборной Германии летом 2014 года, провел четыре матча, забив два мяча.

Убытки "Вольфсбурга" от продажи Дракслера составили €3 млн (подписание контракта с полузащитником в 2015 году обошлось немецкой команде в €43 млн).

Единственный переход из южноамериканского в европейский клуб в списке самых дорогих сделок зимы 2017 года.

19-летний нападающий, минувшим летом завоевавший со сборной Бразилии золото Олимийских игр, подписал контракт с английским клубом еще летом 2016 года, но окончательно переход состоялся лишь в середине января. За два года на взрослом уровне в Бразилии он провел 83 матча, забив 28 мячей. За это время "Палмейрас" выиграл национальный кубок, а также стал чемпионом страны.

21 января дебютировал за "Манчестер Сити", выйдя на замену в матче чемпионата Англии против "Тоттенхэма" на 82-й минуте, не сумев отметиться результативными действиями.

Продав собственного воспитанника, "Палмейрас" заработал €32 млн.

Самый дорогой трансфер из чемпионата Португалии в зимнее трансферное окно-2017.

20-летний нападающий - воспитанник "Бенфики". Сезон-2016/17 - первый в его карьере, когда он перестал играть за вторую команду лиссабонцев (в двух предыдущих сезонах он чередовал игры за основу и молодежку). Всего в основе "орлов" он провел 68 матчей, забив 11 мячей. За это время "Бенфика" по два раза выиграла чемпионат и Суперкубок Португалии, а также дважды завоевала Кубок лиги.

В ноябре 2015 года форвард дебютировал за сборную Португалии в товарищеском матче с российской командой (0:1), выйдя на поле стадиона в Краснодаре с первых минут. Спустя несколько дней сыграл во встрече с командой Люксембурга (28 минут). С тех пор не вызывался в сборную.

29 января дебютировал за ПСЖ, сыграв три минуты во встрече чемпионата Франции с "Монако" (1:1) и не отметившись результативными действиями.

Продав собственного воспитанника, "Бенфика" заработала €30 млн.

Единственный из топ-трансферов зимы-2017, при котором футболист перешел в клуб, за который уже выступал.

Один из лучших футболистов прошедшего летом 2016 года чемпионата Европы, вернулся в "Марсель", за который играл с 2013 по 2015 год, со скандалом. Хавбек грозил руководству "Вест Хэма", что намеренно получит травму, если его не отпустят во французский клуб. В итоге лондонцы решили отпустить игрока, который за полтора года сыграл 60 матчей и забил 15 мячей.

На продаже полузащитника лондонцы заработали €14,3 млн (за подписание контракта с Пайетом в 2015 году "Вест Хэм" заплатил €15 млн).

На момент перехода суммарная стоимость игроков новой команды футболиста в 2,6 раза меньше цены его трансфера.

До перехода в китайский клуб нигерийский нападающий 2,5 года играл в чемпионате Англии, где демонстрировал неплохую результативность (39 голов в 100 матчах).

На продаже Игало "Уотфорд" заработал около €21,3 млн (нет точной информации о сумме, выплаченной в 2014 году английским клубом итальянскому "Удинезе").

Самый дорогой внутренний переход в чемпионате Англии в зимнее трансферное окно-2017.

После прихода в "Манчестер Юнайтед" тренера Жозе Моуринью потерял место в составе, проведя в первой половине сезона всего пять матчей (в предыдущем сезоне он участвовал в 39 играх манкунианцев, забив один мяч). Для серебряного призера Евро-2016 в составе сборной Франции подписание соглашения с клубом, который ведет борьбу за место в еврокубках, выглядит весьма логичным.

В составе "Эвертона" сыграл два матча (оба раза входил в игру со скамейки запасных), проведя на поле 54 минуты. В составе МЮ в чемпионате Англии у него 13 минут в трех играх.

На продаже полузащитника МЮ потерял €12,1 млн (в 2015 году манчестерцы заплатили "Саутгемптону" за его переход €35 млн).

Самый дорогой трансфер китайского футболиста в истории.

Сделка между клубами из Пекина и Циньхуандао (провинция Хэбэй) - один из самых необычных переходов этого трансферного окна. За полузащитника, в последний раз забивавшего в мае 2014 года, заплатили рекордную по внутрекитайским меркам сумму. По оценкам transfermarkt.de, его стоимость на момент перехода составляла всего €475 тысяч, а максимальная рыночная стоимость была равна €1,4 млн (в 2012 году).

"Бэйцзин Гоань" заработал на продаже Чжэндуна €18,9 млн (в 2013 году пекинцы заплатили за него €1,5 млн).

Самый дорогой внутренний переход в чемпионате Италии в зимнее трансферное окно-2017.

Клуб из Неаполя потратил весьма большую сумму за Паволетти, которому не гарантировано место в основе. Впрочем, за два сезона в "Дженоа" форвард показал неплохую результативность, забив 25 мячей в 46 играх.

Генуэзцы заработали на продаже нападающего €15 млн (в 2015 году клуб купил игрока за €3 млн).

Самая дорогая сделка зимы с участием испанского клуба.

Пато, 10 лет назад называвшийся одним из главных бразильских талантов современности, не сумел реализовать потенциал. Отчасти, виной тому травмы. С 2013 по 2016 год нападающий, права на которого принадлежали бразильскому "Коринтиансу", выступал за разные клубы на правах аренды, но нигде не сумел закрепиться.

Летом прошлого года он перешел в "Вильярреал", за который провел 22 матча, забив шесть мячей.

Испанцы заработали на трансфере бразильца €15 млн (в 2016 году клуб из Вильярреала заплатил за нападающего €3 млн).

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Андрей Михайлов