Сафонов: новые автокемпинги появятся в России к ЧМ-2018 по футболу

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Федеральное агентство по туризму создаст новые автокемпинги в России к чемпионату мира 2018 года по футболу. Об этом ТАСС сообщил глава агентства Олег Сафонов.

"Мы считаем, что развитие автотуризма и автокараванинга является одним из важнейших направлений развития внутреннего и внешнего туризма в нашей стране. Дело в том, что автотуризм очень популярен в мире и в Европе в частности. Емкость рынка только в Европе оценивается в €19 млрд ежегодно. Это гигантская сумма и количество путешествующих составляет миллионы людей", - сказал Сафонов.

"Мы очень заинтересованы, чтобы эти люди имели возможность приехать в нашу страну. У нас в федеральном агентстве есть проект, который называется "Развитие автотуризма и автокараванинга". Нам представляется очень важным форсированное создание такой системы, которая обеспечит все необходимое для автотуризма. Мы работаем над тем, чтобы к чемпионату мира были созданы новые автокемпинги", - подытожил Сафонов.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде и Екатеринбурге.