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ОКР: никто из наказанных олимпийцев РФ не последовал примеру Болта и не вернул медали

Спорт
31 января, 18:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
МОК после перепроверки допинг-проб, начиная с августа, лишил сборную России 13 медалей Игр-2008 и пяти наград Олимпиады 2012 года в Лондоне
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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Ни один из российских призеров летних Игр 2008 и 2012 годов, лишенных медалей Международным олимпийским комитетом (МОК) после перепроверки допинг-проб, пока не последовал примеру ямайского бегуна Усэйна Болта, который вернул золото пекинской Олимпиады в эстафете. Об этом сообщила ТАСС руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова.

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Майкл Фрэйтер, Усэйн Болт, Неста Картер и Асафа Пауэлл (слева направо)
Болт лишен золота ОИ-2008 из-за допинга партнера по эстафете

В минувшую среду Международный олимпийский комитет из- за положительного допинг-теста Несты Картера аннулировал результат команды Ямайки в эстафете 4x100 м, завоевавшей золотые медали Игр-2008. Спустя два дня многократный олимпийский чемпион Усэйн Болт, бежавший ту эстафету, заявил, что вернул награду в МОК.

"Никто из российских спортсменов, чьи результаты на Олимпийских играх аннулировал МОК, пока не последовал примеру Болта и не вернул до сегодняшнего дня свои награды", - отметила Бриллиантова.

МОК после перепроверки допинг-проб, начиная с августа, лишил сборную России 13 медалей Игр-2008 и пяти наград Олимпиады 2012 года в Лондоне.

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