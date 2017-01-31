Гол Луиса Адриано помог "Спартаку" обыграть "Копенгаген" в контрольном матче

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" одержал победу над датским "Копенгагеном" со счетом 2:1 в контрольном матче, который прошел в рамках сбора в ОАЭ.

В составе красно-белых второй гол за команду забил новичок Луис Адриано (30-я минута, с пенальти). На 89-й минуте матча защитник датчан Йорес Окоре записал на свой счет автогол. У проигравших отличился Адреас Корнелиус (44).

Сбор красно-белых в Абу-Даби завершится 1 февраля.