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Четверо российских легкоатлетов подали заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартам

Спорт
31 января, 18:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
Заявки подали Денис Кудрявцев, Алексей Сокирский, Александра Гуляева и Федор Шутов
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Денис Кудрявцев

Денис Кудрявцев

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Легкоатлеты Денис Кудрявцев, Алексей Сокирский, Александра Гуляева и Федор Шутов подали заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для получения разрешения на участие в международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. Об этом ТАСС сообщила референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.

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"Индивидуальные заявки в IAAF подали Денис Кудрявцев, Алексей Сокирский, Александра Гуляева и Федор Шутов", - сказала Трущенкова.

Ранее с такой же просьбой в IAAF обратился ряд других российских спортсменов. В их числе олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высоту Светлана Школина, чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.

Как сообщалось ранее, в ближайшее время ВФЛА ожидает информацию от IAAF о сроках допуска россиян к международным турнирам в качестве нейтральных атлетов.

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