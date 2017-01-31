Агент Ари назвал слухами информацию о возможном расторжении контракта с "Краснодаром"

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МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Информация о том, что российский клуб "Краснодар" рассматривает вариант расторжения контракта с футболистом Ари является слухами. Об этом ТАСС сообщил агент 31-летнего нападающего Оливер Кабрера.
Ранее издание "Спорт-Экспресс" опубликовало информацию, что "Краснодар" готов расстаться с Ари из-за недовольства работой бразильца на сборах.
"Ничего не произошло, это слухи", - сказал Кабрера.
В текущем сезоне Ари сыграл за "Краснодар" в 11 матчах чемпионата России, одной игре Кубка страны и шести встречах Лиги Европы, забил в сумме семь голов.