Тренер: чемпион ОИ-2012 Ухов пропустит турнир "Русская зима" из-за травмы

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Олимпийский чемпион 2012 года в Лондоне в прыжках в высоту россиянин Иван Ухов получил травму и пропустит турнир "Русская зима". Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России по прыжкам Антон Назаров.

"Ухов получил травму стопы и пропустит турнир "Русская зима", - сказал Назаров.