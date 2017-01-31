Тренер: чемпион ОИ-2012 Ухов пропустит турнир "Русская зима" из-за травмы

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МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Олимпийский чемпион 2012 года в Лондоне в прыжках в высоту россиянин Иван Ухов получил травму и пропустит турнир "Русская зима". Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России по прыжкам Антон Назаров.
"Ухов получил травму стопы и пропустит турнир "Русская зима", - сказал Назаров.