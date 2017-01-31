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Александр Богомолов после двухлетнего перерыва станет играющим тренером "Белогорья"

Спорт
31 января, 18:48 UTC+3 БЕЛГОРОД БЕЛГОРОД 31, января. /ТАСС
Ранее стало известно, что состав "Белогорья" пополнил выступавший за "Газпром-Югру" Константин Семенов
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БЕЛГОРОД, 31 января. /ТАСС/. Тренер "Белогорья" Александр Богомолов вернулся в число игроков волейбольной команды. Как сообщили ТАСС в пресс-службе клуба, Богомолов станет играющим тренером.

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"Руководством клуба было принято решение заявить опытнейшего Александра Богомолова, который теперь будет играющим тренером команды", - уточнили в клубе.

По данным пресс-службы "Белогорья", дозаявка на чемпионат России бразильского связующего Марлона вынудила белгородский клуб отозвать другого легионера, и теперь блокирующий Дмитрий Теременко (Украина) будет играть за "львов" только в Лиге чемпионов и других турнирах, не имеющих лимита на иностранных волейболистов. Поэтому решено вернуть в число игроков Богомолова, который будет выступать под шестым номером.

Ранее стало известно, что состав "Белогорья" пополнил выступавший за "Газпром-Югру" Константин Семенов. А перед этим волейбольный клуб заключил контракт с чемпионом мира - 2010 и двукратным победителем Мировой лиги Марлоном.

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