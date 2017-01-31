Сборная России по керлингу уступила команде Канады на Универсиаде

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сборная России по керлингу проиграла команде Канады со счетом 4:5 в третьем матче на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.
В составе сборной России выступают Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Артур Раджабов, Артур Али и Евгений Климов.
На первом этапе соревнований команды играют круговой турнир, по итогам которого четыре лучшие сборные пройдут в плей-офф. В среду россияне сыграют со сборной Южной Кореи.
Турнир по керлингу завершится 7 февраля.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко