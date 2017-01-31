Сборная России по керлингу уступила команде Канады на Универсиаде

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сборная России по керлингу проиграла команде Канады со счетом 4:5 в третьем матче на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

В составе сборной России выступают Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Артур Раджабов, Артур Али и Евгений Климов.

На первом этапе соревнований команды играют круговой турнир, по итогам которого четыре лучшие сборные пройдут в плей-офф. В среду россияне сыграют со сборной Южной Кореи.

Турнир по керлингу завершится 7 февраля.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко