Матч 18-го тура чемпионата России по футболу "Томь" - "Ростов" перенесен в Ростов-на-Дону

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Матч 18-го тура чемпионата России по футболу между "Томью" и "Ростовом" перенесен из Томска в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба "Ростова".

Встреча состоится 3 марта на стадионе "Олимп-2". Причины переноса матча не сообщаются.

"Томь" идет на последнем (16-м) месте в турнирной таблице, набрав девять очков в 17 встречах. "Ростов" занимает седьмую строчку, имея в активе 25 очков.