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Фазель: хоккеисты хотят играть матчи ОИ-2018 в Пхенчхане, а не в Сеуле

Спорт
31 января, 19:22 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Глава IIHF посетил Матч всех звезд НХЛ, и встретился с руководством лиги по теме участия игроков в Олимпиаде
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Рене Фазель

Рене Фазель

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты хотят играть все матчи олимпийского турнира 2018 года в Пхенчхане, а не в Сеуле. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

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Ранее СМИ сообщали о том, что одним из условий участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпиаде является перенос матчей турнира в столицу Южной Кореи, поскольку этот город более интересен для лиги, чем Пхенчхан.

"Мы не говорили о переносе каких-то матчей в Сеул. Мы обсуждали с игроками возможность провести весь турнир в Сеуле, но игроки сказали, что хотят играть в Канныне, как это запланировано", - сказал он.

Фазель находился в Лос-Анджелесе, где проходил Матч всех звезд НХЛ, и встречался с руководством лиги по теме участия игроков в Олимпиаде.

Каннын является одним из двух олимпийских кластеров Пхенчхана, в котором пройдут олимпийские соревнования хоккеистов, фигуристов, конькобежцев и керлингистов.

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