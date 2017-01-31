Терентьев: восстановление членства ПКР в мае позволит россиянам выступить на ОИ-2018

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Возможное восстановление членства Паралимпийского комитета России (ПКР) на исполкоме Международного паралимпийского комитета (МПК) в мае позволит россиянам выступить на Паралимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Об этом ТАСС сообщил член совета спортсменов МПК Михаил Терентьев.

30 января исполнительный комитет МПК принял решение не допускать россиян к участию в квалификационных соревнованиях зимних Игр 2018 года. В пресс-релизе МПК от 31 января говорится, что вопрос восстановления ПКР будет обсуждаться в мае на исполкоме организации.

"Решение МПК не допускать россиян к квалификационным соревнованиям Игр-2018 сейчас оставляет мало шансов на участие спортсменов в Паралимпийских играх, однако они есть. Это будет очень сложный путь, будут проведены дополнительные квалификации, но уже в следующем сезоне. И раз МПК считает, что возможное восстановление членства Паралимпийского комитета России в мае оставляет шансы на участие в Паралимпиаде в Корее, значит, они действительно есть", - сказал Терентьев.

7 августа 2016 года МПК приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.