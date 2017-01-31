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IIHF отметила высокий профессионализм работы служб безопасности во время ЧМ-2016

Спорт
31 января, 19:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Во вторник заместитель главы Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин сообщил, что спецслужбы предотвратили серию терактов
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Глава IIHF Рене Фазель

Глава IIHF Рене Фазель

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель отметил высокий профессионализм работы служб безопасности во время чемпионата мира 2016 года в России. Об этом он рассказал ТАСС.

Во вторник заместитель главы Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин сообщил, что спецслужбы предотвратили серию терактов, задержав 4 мая прошлого года в Москве группу граждан стран Центральной Азии.

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"Относительно обеспечения безопасности, информация конфиденциальная, и мы не затрагивали эту работу, также как это было и на Олимпиаде в Сочи, - сказал Фазель. - Такие вопросы можно задавать организаторам соревнований. Но в России все было высокопрофессионально, и в плане безопасности у меня не было ни одного вопроса".

"Я говорил с мэром Москвы и его заместителем до чемпионата мира. Он говорил мне, Рене, не бойся, мы обеспечим безопасность на 100 процентов", - добавил он.

Чемпионат мира проходил в Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 22 мая.

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