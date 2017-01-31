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Соглашение о реванше между боксерами Ковалевым и Уордом не достигнуто

Спорт
31 января, 20:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
По словам Ковалева, все зависит от Уорда
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Сергей Ковалев

Сергей Ковалев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Соглашение о реванше между бывшим чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом пока не достигнуто. Об этом Ковалев сообщил журналистам.

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"Пока договоренности нет, все зависит от переговоров с Уордом. Если он что-то сделает не так, то будем смотреть варианты. По контракту, в случае его победы был предусмотрен реванш, а дальше - дело промоутеров", - сказал Ковалев.

В ноябре Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO, и IBF в весовой категории до 79,38 кг. Позднее американец заявил, что может завершить карьеру до реванша с Ковалевым.

На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 - нокаутом) и ни одного поражения.

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