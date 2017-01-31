Фотокорреспондент ТАСС Валерий Шарифулин стал обладателем премии "Звезда бокса"

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Фотокорреспондент информационного агентства ТАСС Валерий Шарифулин стал обладателем премии "Звезда бокса" в номинации "Лучший фотограф".
Шарифулин стал лучшим среди девяти фотокорреспондентов и был выбран жюри во главе со спортивным фотографом Сергеем Кивриным.
"Бокс - моя страсть, это видно по фотографиям. Надеюсь, они не оставляют вас равнодушными", - обратился Шарифулин к гостям торжественной церемонии в Москве.
Национальная церемония "Звезда бокса" проводится в четвертый раз. Она вручается за достижения и заслуги в области профессионального бокса.