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Волейболисты "Зенита" победили "Фридрихсхафен" в матче Лиги чемпионов

Спорт
31 января, 21:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
В следующем матче казанский клуб 15 февраля сыграет в гостях против французского "Пари Волей"
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российский волейбольный клуб "Зенит" (Казань) победил немецкий "Фридрихсхафен" со счетом 3-0 в матче группы С Лиги чемпионов.

Россияне возглавляют турнирную таблицу группы, имея в активе 12 очков в четырех встречах. "Фридрихсхафен", набрав на девять баллов меньше, идет третьим.

В следующем матче "Зенит" 15 февраля сыграет в гостях против французского "Пари Волей". Немецкие волейболисты в тот же день проведут гостевую встречу против турецкого "Аркаспора".

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