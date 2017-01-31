Волейболисты "Зенита" победили "Фридрихсхафен" в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российский волейбольный клуб "Зенит" (Казань) победил немецкий "Фридрихсхафен" со счетом 3-0 в матче группы С Лиги чемпионов.

Россияне возглавляют турнирную таблицу группы, имея в активе 12 очков в четырех встречах. "Фридрихсхафен", набрав на девять баллов меньше, идет третьим.

В следующем матче "Зенит" 15 февраля сыграет в гостях против французского "Пари Волей". Немецкие волейболисты в тот же день проведут гостевую встречу против турецкого "Аркаспора".