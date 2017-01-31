"Нефтехимик" забросил восемь шайб "Ак Барсу" в победном матче КХЛ

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Нижнекамский "Нефтехимик" разгромил казанский "Ак Барс" со счетом 8:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенные шайбы на счету Рихарда Гюнге (3-я минута), Джеффри Кинрейда (21), Андрея Сергеева (23, 38), Павла Порядина (31), Андрея Первышина (39), Дэна Секстона (40) и Максима Березина (48). У проигравших отличились Андрей Чибисов (4) и Федор Малыхин (22).

В последний раз казанцы проигрывали с разницей в шесть шайб и больше в 2014 году, когда уступили новосибирской "Сибири" - 1:7.

"Нефтехимик" с 74 очками занимает деcятое место в таблице Восточной конференции, "Ак Барс" со 103 баллами идет третьим.

В следующем матче "Нефтехимик" 4 февраля примет тольяттинскую "Ладу", "Ак Барс" 2 февраля на выезде также сыграет с "Ладой".