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Кадыров положительно оценил изменения в Федерации бокса России

Спорт
31 января, 21:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Ранее стало известно, что в федерации планируется упразднить должность президента
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Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров положительно оценил изменения в Федерации бокса России. Свое мнение он высказал на своей странице в социальной сети Instagram.

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Ранее стало известно, что в Федерации бокса России планируется упразднить должность президента. Данное изменение в уставе должно быть утверждено на отчетно- выборной конференции 1 февраля. В настоящее время главой федерации является Борис Иванюженков.

"Я неоднократно говорил, что назрела необходимость критически взглянуть на формы и методы работы Федерации бокса России, произвести коренные изменения, только так можно вдохнуть новую жизнь в бокс. И в этой связи с большой надеждой воспринимаю исключительно положительные, на мой взгляд, процессы, начавшиеся в Федерации бокса России. Вижу, что выстраивается четкая система управления. Очень важно, что основное управление сосредоточится в руках председателя высшего наблюдательного совета, сразу чувствуется продуманный подход к распределению и разделению функций между исполкомом и генеральным секретарем", - написал Кадыров.

"Я искренне надеюсь, что с первого февраля в эту должность вступит руководитель службы безопасности президента России генерал-майор Алексей Рубежной. Знаю его как профессионала высочайшего класса, способного оперативно, качественно и достойно справляться с задачами любой сложности. Убежден, что с его приходом бокс в нашей стране получит второе дыхание, начнет развиваться быстрыми темпами, у боксеров появится дух патриотизма", - добавил президент Чечни.

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