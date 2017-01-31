БК "Локомотив-Кубань" проиграл "Гран-Канарии" в матче топ-16 Кубка Европы

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" потерпел поражение от испанской "Гран-Канарии" со счетом 66:68 в домашнем матче топ-16 Еврокубка.
Самыми результативными игроками встречи стали баскетболисты гостей Бо Маккалеб и Кайл Курич (по 13 очков).
"Локомотив" занимает первое место в группе Е, клуб, в активе которого теперь четыре победы в пяти встречах, ранее уже обеспечил себе выход в плей-офф. "Гран-Канария" с тремя победами идет второй.
В заключительном матче группового этапа "Локомотив- Кубань" 8 февраля сыграет в гостях против испанской "Мурсии". В тот же день "Гран-Канария" примет соотечественников - "Фуэнлабраду".