Волейболисты московского "Динамо" проиграли польской "Заксе" в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российский волейбольный клуб "Динамо" (Москва) проиграл польской "Заксе" со счетом 1-3 в гостевом матче Лиги чемпионов.

"Динамо" потерпело второе поражение в четырех встречах турнира и занимает второе место в группе, уступая полякам шесть очков.

Следующую встречу в рамках турнира россияне проведут дома против турецкого "Истанбула".