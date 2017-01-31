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Волейболисты московского "Динамо" проиграли польской "Заксе" в матче Лиги чемпионов

Спорт
31 января, 22:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Российский клуб потерпел второе поражение в четырех встречах турнира
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российский волейбольный клуб "Динамо" (Москва) проиграл польской "Заксе" со счетом 1-3 в гостевом матче Лиги чемпионов.

"Динамо" потерпело второе поражение в четырех встречах турнира и занимает второе место в группе, уступая полякам шесть очков.

Следующую встречу в рамках турнира россияне проведут дома против турецкого "Истанбула".

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