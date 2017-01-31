Дегтярев: обнаружение допинга у Поветкина является провокацией

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Обнаружение запрещенного вещества остарина в допинг-пробе российского боксера Александра Поветкина является провокацией. Об этом заявил журналистам председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

"Провокация в адрес Поветкина показала всю хрупкость и шаткость системы борьбы с допингом, - сказал Дегтярев. - Двойные стандарты, подтасовки, атаки. Но мы будем биться и отстаивать интересы наших спортсменов на всех фронтах, в том числе и в спортзале".

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество остарина, в связи с чем не состоялся бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна за звание "временного" чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), который должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге. Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.

В настоящий момент в отношении Поветкина проводится расследование. Допинг-проба Б спортсмена будет вскрыта 1 февраля в Лос-Анджелесе.