Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дегтярев: обнаружение допинга у Поветкина является провокацией

Спорт
31 января, 22:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
В допинг-пробе боксера от 6 декабря было обнаружено минимальное количество остарина, в связи с чем не состоялся чемпионский бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна
Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Поветкин

Александр Поветкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Обнаружение запрещенного вещества остарина в допинг-пробе российского боксера Александра Поветкина является провокацией. Об этом заявил журналистам председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Смотрите также
Александр Поветкин
Представители Поветкина будут присутствовать на вскрытии допинг-пробы "Б"

"Провокация в адрес Поветкина показала всю хрупкость и шаткость системы борьбы с допингом, - сказал Дегтярев. - Двойные стандарты, подтасовки, атаки. Но мы будем биться и отстаивать интересы наших спортсменов на всех фронтах, в том числе и в спортзале".

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество остарина, в связи с чем не состоялся бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна за звание "временного" чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), который должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге. Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.

В настоящий момент в отношении Поветкина проводится расследование. Допинг-проба Б спортсмена будет вскрыта 1 февраля в Лос-Анджелесе.

Смотрите также

Боксер Уайлдер заявил, что его больше не интересует бой против Поветкина
Промоутер Арум считает ненормальной ситуацию с допингом у Поветкина
Поветкина и Рябинского опросили по судебному делу против Уайлдера
WBC: перенос вскрытия пробы "Б" Поветкина не повлияет на расследование его дела

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
SZ: Берлин обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе
2
Госдеп призвал к немедленному возобновлению перемирия на востоке Украины
3
Трамп собирает политбюро: что означает реорганизация Совета нацбезопасности США
4
Совбез ООН собирается для обсуждения ситуации в Донбассе
5
Букмекеры принимают ставки 4 к 1 на то, что Трамп не досидит в Белом доме до конца года
6
ДНР и ЛНР призвали Путина, Трампа и Меркель остановить преступления Киева
7
Правительство Нидерландов предложило парламенту ратифицировать соглашение ЕС - Украина
Темы дня
Реклама