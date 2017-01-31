Игровые свитеры Овечкина и Тарасенко вошли в десятку самых продаваемых в НХЛ

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Игровые свитеры российских нападающих Александра Овечкина ("Вашингтон") и Владимира Тарасенко ("Сент-Луис") вошли в десятку самых продаваемых по итогам первой половины регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает официальный онлайн-магазин лиги.

Лучше всех продавался свитер канадского нападающего "Питтсбурга" Сидни Кросби, также в тройку вошли игровые формы с фамилиями на спине американских форвардов Остона Мэттьюса ("Торонто") и Патрика Кейна ("Чикаго").

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 49 матчах, в которых набрал 45 очков (23 шайбы + 22 передачи). В 2010 году Тарасенко был выбран "Сент-Луисом" в первом раунде под общим 16-м номером. В текущем сезоне на его счету 49 проведенных матчей и 47 набранных очков (21 + 26). В минувшие выходные оба игрока приняли участие в Матче всех звезд НХЛ.