Биатлонист Фуркад удалил оскорбительный комментарий в отношении Логинова

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад удалил свой оскорбительный комментарий, оставленный на странице Союза биатлонистов России (СБР) в Instagram под фотографией Александра Логинова.

Пресс-служба СБР разместила у себя на странице фотографию Логинова с поздравлениями с успешным выступлением на чемпионате Европы, на котором он завоевал три золотых и одну серебряную медали. Фуркад оставил под фото следующий комментарий:"И не забудьте один из его главных трофеев - двухлетняя дисквалификация за употребление ЭПО". Однако спустя время француз удалил свою запись.

Логинов был дисквалифицирован в июле 2015 года на два года за употребление допинга. Дисквалификация отсчитывалась с ноября 2014 года. После возобновления выступлений Логинов одержал три победы подряд на этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).