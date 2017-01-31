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Сборная Швеции победила команду Казахстана в матче ЧМ по хоккею с мячом

Спорт
31 января, 23:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 8:4
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сборная Швеции одержала победу над командой Казахстана со счетом 8:4 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в шведском Сандвикине.

После двух матчей шведы делят первое место с россиянами, обе команды одержали две победы в двух матчах. Cборные Финляндии и Казахстана располагаются на третьем и четвертом местах соответственно, не набрав ни одного очка.

1 февраля шведы и россияне проведут очную встречу.

Турнир завершится 5 февраля.

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