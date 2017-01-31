Сборная Швеции победила команду Казахстана в матче ЧМ по хоккею с мячом

"Лацио" обыграл "Интер" и вышел в 1/2 финала Кубка Италии по футболуСпорт 1 февраля, 0:44
Россиянин Токов проведет бой с американцем Франсом 18 февраля в СШАСпорт 1 февраля, 0:25
Страховые пенсии в РФ увеличиваются на 5,4% с 1 февраляЭкономика и бизнес 1 февраля, 0:13
"Умные" кассы, индексация пенсий и маркировка лекарств: что ждет россиян с 1 февраляОбщество 1 февраля, 0:01
Биатлонист Фуркад удалил оскорбительный комментарий в отношении ЛогиноваСпорт 31 января, 23:35
Игровые свитеры Овечкина и Тарасенко вошли в десятку самых продаваемых в НХЛСпорт 31 января, 22:44
Поветкин получил премию "Звезда бокса" в номинации "Нокаут года"Спорт 31 января, 22:22
Дегтярев: обнаружение допинга у Поветкина является провокациейСпорт 31 января, 22:19
Курс евро на Московской бирже достиг 65 руб. впервые с 30 декабря 2016 годаЭкономика и бизнес 31 января, 22:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сборная Швеции одержала победу над командой Казахстана со счетом 8:4 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в шведском Сандвикине.
После двух матчей шведы делят первое место с россиянами, обе команды одержали две победы в двух матчах. Cборные Финляндии и Казахстана располагаются на третьем и четвертом местах соответственно, не набрав ни одного очка.
1 февраля шведы и россияне проведут очную встречу.
Турнир завершится 5 февраля.